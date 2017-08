Madagascar: Liana Rakotondrahova - « Il n'y a pas plus belle école de la vie que le sport ! »

interview

En une semaine, Liana Rakotondrahova a réussi à brandir un trophée de championne en basket-ball avec son club JCSA à Tsiroanomandidy et une place de finaliste en 4e série en tennis, après un titre de championne d'Analamanga en tennis avec l'ACSA. Quid de ce record ? Entretien.

Comment peut-on concilier deux disciplines si différentes en même temps et être au top ?

Liana Rakotondrahova, championne de tennis et de basket-ball « Il faut d'abord avoir une bonne condition physique. Je cours une à deux fois par semaine, à part mes entraînements au basket et au tennis ainsi que les cours de Zumba® que je donne. J'essaie aussi d'avoir une bonne hygiène de vie pendant les périodes de compétition : pas d'alcool, nuits de sommeil complètes, régime alimentaire sain. Et être bien entourée est un grand plus. J'ai la chance d'être soutenue et conseillée par mon mari ».

« Pourquoi le choix de ces disciplines ? »

« Mon père est un joueur de basket, il m'a initiée quand j'avais 12 ans. Jusqu'à maintenant, il me suit et me conseille lors de mes déplacements. Par contre, j'étais une « joueuse du dimanche » au tennis. Mes enfants me demandaient sans cesse de jouer plus régulièrement. J'ai commencé à m'entraîner intensivement cette année et ça a porté ses fruits ».

Maman, sportive, professionnelle, comment concilier boulot, famille et sport ?

« Même moi, je cherche encore la formule magique pour concilier tout ça. Mais je pense qu'il faut bien s'organiser et poser ses priorités ».

« Qu'attendez-vous du sport en général ? »

« Pour moi, faire du sport est synonyme de bonne santé. Mais au-delà, c'est la satisfaction personnelle d'avoir accompli un défi. Il n'y a pas plus belle école de la vie que le sport ! »

« Quel message voulez-vous faire passer ? »

« Ne pas se laisser déborder par la vie, prendre le temps de s'occuper de soi, se dépasser et même se surpasser ».