Madagascar: Baccalauréat - La phase des vérifications, en cours

Rumeurs. Les rumeurs ont enflé, hier, notamment sur les réseaux sociaux, sur une sortie imminente des résultats du baccalauréat à Antananarivo, et ce, après la sortie de ceux de Fianarantsoa, avant-hier. En réalité, il n'en était rien, car si à Fianarantsoa, les résultats sont bel et bien publiés, ceux d'Antananarivo ne le seront probablement que le 25 août, jour fixé dès le début par les responsables pour la publication de ces résultats tant attendus par les 74.300 candidats qui ont passé les épreuves à Antananarivo, cette année. Ils devront ainsi faire preuve d'un peu de patience. Les plus anxieux seront bientôt délivrés du stress de l'attente. Ce sera dans exactement six jours.

