Madagascar: Ambatovy - Un réseau de fraudeurs démantelé par la Gendarmerie

Ils ne sont que deux. Cependant, ils constituent véritablement un réseau bien organisé de fraudeurs, mais qui, heureusement vient d'être défait par la Gendarmerie.

Les deux employés d'Ambatovy, auteurs de cette fraude de grande envergure ont été arrêtés hier, à Tamatave ; et ce grâce à une enquête policière approfondie menée par le département des enquêtes pénales de Tamatave. Il s'agit, en tout cas, d'une tentative de fraude de très grande envergure qui aurait pu rapporter à ses deux auteurs, la bagatelle d'un million de dollars sur les 12 prochains mois. Les deux malfaiteurs ont profité de leur ancienneté au sein de la compagnie pour perpétrer leurs méfaits. Le fait est d'autant plus scandaleux quand on sait que ces deux individus bénéficiaient de la confiance de l'employeur et étaient même en attente d'une promotion.

Quoi qu'il en soit, des employés de la compagnie s'indignent de cette attitude de ces deux collaborateurs, devenus des malfaiteurs. « Il est très décevant de voir deux employés, voler la compagnie alors qu'ils sont bien rémunérés et disposent de bonnes conditions de travail » témoigne un employé d'Ambatovy. Et lui d'ajouter que ce vol porte préjudice, non seulement à la compagnie et à l'ensemble de ses travailleurs, mais également à toute l'économie du pays. En effet, ce genre de comportement peut affaiblir davantage la compagnie minière qui fait déjà face à la baisse des cours du nickel.