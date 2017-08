Madagascar: SAT Jirama - Toujours contre la privatisation de l'entreprise

Charbon de terre. En ce qui concerne le changement d'organigramme, la nomination du directeur général et des directeurs de l'entreprise, le SAT/Jirama n'y voit aucun inconvénient étant donné que cela n'aura pas d'impact sur les principes que ces syndicalistes défendent ci-dessus. Et à part la recherche des intérêts des agents de la Jirama, ils se soucient également des consommateurs en suggérant l'exploitation des matières premières locales en remplacement du gaz oil pour pouvoir produire de l'énergie électrique. « Nous disposons, entre autres, de plus de 11 000 tonnes de charbon de terre. Pourquoi ne pas les exploiter afin de fournir de l'énergie à prix abordable à la population ? », a évoqué Haja Maminirina.

