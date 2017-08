Madagascar: Insécurité à Tanà - Mise en place d'un centre opérationnel

Le préfet de police d'Antananarivo, le général Ravelonarivo Christian Angelo réagit face à l'insécurité qui règne à Tanà.

L'insécurité fait partie du lot quotidien des Malgaches. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des actes de banditisme non seulement dans la capitale, mais sur l'ensemble du territoire. Une situation que le pouvoir a eu du mal à maîtriser.

Face à l'insécurité qui ne cesse de gagner du terrain dans la capitale et ses environs immédiats, le Préfet de police d'Antananarivo, le général de brigade Ravelonarivo Christian Angelo a annoncé la mise en place d'un centre opérationnel qui sera composé notamment d'éléments mixtes de la gendarmerie, de l'armée et de la police nationale. Le commandement est assuré par le général de brigade. C'est ce qu'il a déclaré, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier, en son bureau à Tsimbazaza. Ces dispositions concernent la Région Analamanga, plus précisément Antananarivo, Avaradrano, Atsimondrano et Ambohidratrimo. Ces hommes en treillis effectueront notamment des rondes soit à pied soit motorisées.

Intervention. Selon le Préfet de police, l'on va procéder à un déploiement maximum de force avec une couverture spatiale autant plus que possible. L'objectif étant la rapidité de l'intervention. Force est cependant de constater que sur ce dernier point, les victimes des actes de banditisme se plaignent souvent que les forces de l'ordre n'arrivent qu'après coup et que les bandits ont déjà pris le large. Toujours d'après le général de brigade, ce centre a été déjà opérationnel depuis samedi dernier.

Policiers. Par ailleurs, le Directeur de la Sécurité publique a également déclaré, avant-hier, que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, en particulier dans les transports en commun dans la capitale, des policiers en tenue civile seront postés près des abris-bus, à savoir Ambohijatovo, Andavamamba, Anosy et Analakely. Avec toutes ces mesures, les citoyens espèrent qu'il y aurait une baisse des actes de banditisme dans la capitale et sa périphérie. Reste à savoir si ces dispositions seront pérennes.