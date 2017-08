Madagascar: Tennis de table / Championnats de Madagascar - Razzia du Club Jovenna Madagascar

Vivier de jeunes talents. Au niveau national, les pongistes du Jovenna sont maîtres dans leur catégorie respective. « Nous allons aider les joueurs méritants à intégrer les grands clubs à l'étranger notamment en France. Le renforcement du partenariat avec le club du Puteaux de France lancé fin 2014 sera dans notre ligne de mire » a fait savoir Lantosoa Andriambololonjiva, présidente du club. Au-delà des sept titres remportés par le club, la plus grosse perte pour le club était chez la 1re série dames, détenu par Jovenna depuis sa création en 2004. En 13 ans, les perspectives sont nombreuses entre autres de devenir un vivier des jeunes élites capables de défendre les couleurs de Madagascar dans les compétitions internationales, d'intégrer facilement les grands clubs européens et surtout devenir l'un des clubs de référence dans la région Océan Indien. A Madagascar rares sont les entreprises qui s'impliquent dans la vie d'un club, mais pourtant, leur contribution serait un atout majeur pour le développement des disciplines.

Ouverture internationale. Dans les tournois par équipes aux sommets nationaux qui ont pris fin dimanche au Palais des Sports de Mahamasina, les deux titres ont été remportés par le club Jovenna. Chez les hommes, Lino-Itokiana et Taga du Jovenna se sont imposés par trois victoires à une face à la formation du Galaxy. Du côté des dames, Tiana et Rondro ont pris le dessus sur les pongistes du Gecko Sport par 3 victoires à 0. Le sacre des deux équipes de Jovenna leur qualifie pour la Coupe d'Afrique des Clubs champions par équipe à l'Ile Maurice en 2018. Cette participation entre dans le cadre de l'objectif du club dans sa politique d'ouverture à l'international.

