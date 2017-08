Madagascar: Star Tour à Majunga - Que les festivités commencent

Les enfants jouant aux tirs au but au grand pavois, une des animations de Star Tour.

Sous le ciel bleu azur de la ville de Majunga, les vacanciers ne ratent aucune miette des animations organisées par la Star, dans le cadre de cette première édition du Star Tour. Au grand Pavois comme au bord, jeux et musique font bon ménage pour une très bonne ambiance.

11h dans la matinée, c'est déjà le défilé de voitures vers le grand Pavois. Des familles entières, des communautés et des associations, jeunes et moins jeunes qui sont déjà en tenue de plage pour ne pas perdre de temps et sauter dans la mer dès l'arrivée. Sur place, la musique et l'animation de Barhone pour les divers jeux et activités ne passent pas inaperçues. Les enfants participent au soccer beach ou aux tirs au but, d'autres attendent leur tour pour les olympiades. Tandis que les plus petits barbotent dans l'eau, et que les parents sirotent un bon verre et dégustent un plat de poissons frits sous le parasol. Quoi de mieux pour passer des vacances en famille bien méritées.

Défoulement. En ville, l'ambiance est toute aussi animée. Du côté du bord, la vingtaine de stands de vente de la Star a repeint en rouge une partie du site, avec boissons glacées désaltérantes à l'appui. Mais ce sont surtout les jeux et les animations qui font bouger la ville. En début de soirée, le concert tant attendu pointe son nez. Hier, la chanteuse Nina's et D'Alvis ont ouvert le bal pour ces trois jours de fête. Dès les premières notes, le public s'est agglutiné devant la grande scène. Et des spectateurs, il y en avait des milliers.

La rue entière, devenue un grand site de concert, a été noire de monde. Tous en reprenant par chœur les titres des chansons que Nina's interprétait sur scène, esquissant tantôt un pas de danse, tantôt un simple cri de joie. Même scénario pour D'Alvis qui fait également danser tout le monde. Grands, petits, ados... tous dans le même rythme, téléphone à la main pour des selfies de groupe. L'ambiance a continué dans la soirée avec une animation discothèque. En tout cas, pour ce premier jour, les organisateurs peuvent être satisfaits de leurs initiatives.