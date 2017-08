Burkina Faso: Eliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 - Les inquiétudes de Paulo Duarte avant d'affronter le Sénégal

Dans la perspective de la double confrontation entre les Etalons et les Lions du Sénégal prévue le 2 septembre à Dakar et le 5 septembre à Ouagadougou, le sélectionneur national du Burkina Faso, Paulo Duarte, a convoqué 23 joueurs tout en publiant une liste de 26 joueurs pré-convoqués. Il a fait cette annonce lors d'un point de presse le jeudi 17 août 2017 à Ouagadougou.

Le samedi 2 septembre 2017 à Dakar, les Lions de la Téranga accueilleront les Etalons dans le cadre de la manche aller des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 et quelques jours après, soit le mardi 5 septembre 2017, les deux formations se retrouveront à Ouagadougou pour le retour. C'est dans la perspective de cette double confrontation que le sélectionneur national des Etalons, Paulo Duarte, était face à la presse le 17 août dernier, à Ouagadougou. Il a ainsi annoncé une liste de 23 joueurs qui va d'ici là enregistrer l'arrivée d'un ou deux autres et ces derniers prendront part à un stage de préparation du 27 au 31 août au Portugal, avant de s'envoler pour Dakar le 31 août pour le match contre le Sénégal prévu pour le 2 septembre prochain.

Ensuite, ils rallieront Ouagadougou le 3 septembre en vue du match retour prévu pour le 5 septembre. Sur la liste de Paulo Duarte, on note l'absence de Jonathan Pitroïpa qui est sans club pour l'instant, de même que Bakary Saré. Et si le nom de Abdou Razack Traoré y figurait, le coach a dû rapidement se raviser pour nous apprendre que ce dernier est blessé et doit en principe subir une intervention chirurgicale. Mais, il faut relever le retour du gardien de but Moussa Germain Sanou et le défenseur Bakary Koné. Par rapport à une question sur Moussa Germain Sanou préféré au gardien Aboubacar Sawadogo du RCK, Paulo Duarte, qui relevait avant le match contre l'Angola qu'il faisait preuve d'un manque de rigueur dans son comportement pour n'avoir pas pris au sérieux la régularisation de ses documents de séjour, explique que tout est désormais réglé et que celui-ci a même repris la compétition en club.

Ainsi donc, Moussa Germain Sanou sera le troisième gardien. Concernant Bakary Koné, le sélectionneur national a fait savoir qu'il a repris les entraînements, mais ne joue pas encore en club. Paulo Duarte espère que ce dernier ne relâchera pas par rapport à sa défense dont il n'a pas hésité à manifester des inquiétudes.

En effet, pour le technicien portugais, celle-ci a quelques soucis avec un autre défenseur, à savoir Issoufou Dayo qui revient de blessure, mais qui rassure son coach avoir repris les entraînements et même joué des matchs amicaux. Un autre blessé aux adducteurs et non des moindres en défense, c'est Steeve Yago qui a récupéré de ce mal et joue actuellement. Un autre souci, c'est que son capitaine Charles Kaboré a déjà écopé d'un carton jaune et pour une double confrontation, il y a de quoi s'inquiéter surtout que c'est un milieu défensif et cela fait dire à Paulo Duarte que la colonne vertébrale de son équipe est dans l'incertitude.

Il explique que sa défense n'est pas au mieux de sa forme avec un milieu de terrain où on enregistre l'absence de Abdou Razack Traoré, Charles Kaboré aura un gros abattage à faire pendant que devant ce milieu, Jonathan Pitroïpa est aux abonnés absent. Donc, la tactique devra changer. Et Paulo Duarte, qui était confiant avant les éliminatoires sur les chances des Etalons d'être en Russie en 2018, semble se raviser.

Mais, il précise que « je ne dis pas qu'on ne va pas se qualifier, mais nous sommes moins forts présentement et nous allons tout faire pour nous qualifier ». Paulo Duarte a indiqué que pour vouloir une coupe du monde, il faut avoir de la motivation, de la volonté en plus des qualités qu'on possède. Sur le choix du Portugal, il a fait savoir qu'il fait actuellement chaud comme en Afrique avec une température qui tourne autour de 35 degrés en bordure de mer comme au Sénégal et des conditions idéales de haut niveau, pour la préparation d'une équipe nationale.

La liste des joueurs convoqués

1-Sanou Moussa Germain (Beauvais/France)

2-Daouda Diakité (AS Vita club/RD Congo)

3- Koffi Kouakou Hervé (Lille/France)

4- Ouédraogo Dylan (Monaco/France)

5- Paro Issouf (Niort/France)

6- Malo Patrick B. Arnaud (Smouha/Egypte)

7- Koné Bakary (Malaga/Espagne)

8- Dayo Issoufou (RC Berkane/Maroc)

9- Ouattara Mohamed (WAC/Maroc)

10- Coulibaly Yacouba (Le Havre/France)

11- Yaco Steeve Farid (Toulouse/France)

13- Touré Ibrahim Blati (Omonia Nicosia/Chypre)

14- Kaboré Charles (Krasnodar/Russie)

15- Traoré Sibiri Alain (Al Markhiya sports/Qatar)

16- Ki Stephane Aziz (Omonia Nicosia/Chypre)

17- Bayala Cyrille-Barros (Sheriff Tiraspol/Moldavie)

18- Koura Anthony (Nancy/France)

19- Nakoulma N. Prejuce (Nantes/France) ¬

20- Bancé Aristide (Al Masry/Egypte)

21- Traoré Bertrand Isidore (Lyon/France)

22- Diawara Banou (Smouha/Egypte)¬

23- Sirima Abdoul Gafar (FC Tambov/Russie)