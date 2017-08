Suite à la décision des membres de la société civile dont le mouvement Y en a marre, le forum du justiciable et la Raddho, de porter plainte contre l'Etat du Senegal devant le tribunal de la CEDEAO, les membres de la coalition Doomi Rewmi sont montés au créneau hier. Saliou Mbengue et Cie s'insurgent ainsi contre cette décision qui entacherait l'image du Senegal à la face du monde.

Les membres de la coalition Les Républicains, par le biais de Saliou Mbengue, coordonnateur dudit mouvement et de Maguette Ngom, sont revenus tour à tour sur les élections et la décision «rocambolesque» de Y en a marre, de la Raddho et du forum du justiciable qui ont porté plainte contre l'Etat du Sénégal.

Pour Saliou Mbengue, malgré la pléthore de listes et les dysfonctionnements, les élections se sont bien déroulées. «Nous félicitons l'administration sénégalaise qui, en dépit de ces courts délais, a réussi l'impossible. En dehors des couacs notés çà et là, ces hommes ont fait de leur mieux pour que ces élections se déroulent normalement, malgré le nombre exagéré de listes en compétition», renseigne le coordonnateur de la coalition Doomi Rewmi.

S'agissant des contestations post-électorales qui fusent de partout, les membres de la coalition Doomi Rewmi ont appelé les membres de la société civile à inciter les jeunes à voter utile et non d'envenimer la situation politique déjà tendue. «Le rôle de la société civile devrait consister à rationaliser la vie politique en combattant surtout les candidatures farfelues et à inciter la jeunesse au vote de programmes utiles et bien ficelés. Mais nous ne parlons pas de cette société civile dont les positions varient en fonction de ses intérêts ou celle aux basques des ONG étrangères, canaux par lesquels les gouvernements occidentaux exercent le chantage et la pression », a expliqué Saliou Mbengue.

L'opposition a également eu sa part de réprimande dans ce procès du coordonnateur des républicains. « C'est du jamais vu, cette opposition qui est partie en campagne sans offre politique, verse toujours dans l'intoxication et le dénigrement. Et en mauvais perdants, nos opposants instrumentalisent des dépressifs qui qui insultent les vainqueurs à travers les réseaux sociaux. Le ridicule ne tue pas dans ce pays, ils sont lâches et irresponsables », a conclu Saliou Mbengue.

ALIOU TINE AVAIT COMPLOTE EN 2012 AVEC WADE, Y EN MARRE CHERCHE LE BUZZ

Egalement membre de la coalition les Républicains Doomi Rewmi, Maguette Ngom n'y est pas allé de main morte. Il a porté un doigt accusateur sur le mouvement Y en a marre et sur le directeur du bureau régional d'Amnesty International qui ternissent l'image du Senegal. « Quand des Sénégalais en la personne de Alioune Tine se permettent de porter plainte à la CEDEAO, ils ternissent l'image de la démocratie Sénégalaise qu'on nous enviait tant. C'est lui qui avait comploté avec Wade en 2012 pour faire reporter les élections en essayant de dissuader Macky de participer à la présidentielle ; conseil que l'actuel Président n'a pas suivi. Qu'il (Alioune Tine ndlr) cesse de servir ses intérêts à n'importe quel prix».

Et à l'endroit du mouvement Y en a marre, Maguette Ngom ajoute « quand à Y en a marre, moi je les considère comme des gens rangés aux oubliettes et qui cherchent le buzz. Ils font partie de l'opposition, mais qu'ils aient au moins le courage de l'assumer. Rien ne peut entacher les élections législatives qui se sont déroulées dans les meilleures conditions comme l'ont remarqué les observateurs internationaux », a conclu Maguette Ngom.