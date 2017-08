Sénégal: Sénégal-Guinée - (105-39) - Les Lionnes s'offrent une balade matinale en ouverture

Le Sénégal a bien commencé l'Afrobasket féminin de Bamako avec le carton réalisé hier, vendredi 18 août, en ouverture face à la Guinée (139-105).

Après cette balade matinale ponctuée par un carton offensif, les Lionnes ont laissé un message à leurs premiers adversaires de la poule B. En attendant d'affronter ce samedi le Mozambique, un adversaire un cran au dessus du Sily et d'enchainer ensuite par l'Egypte.

L'équipe du Sénégal a décroché sa première victoire dans le tournoi de basketball de l'Afrobasket face à la Guinée hier, vendredi 18 août, au Palais de Sport Salémata Maiga de Bamako. Les Lionnes se sont littéralement baladé dans un bel esprit de fraternité comme l'illustre les chaudes embrassades entre les joueuses sénégalaises et celle de la Guinée dont on comptait Ndèye Fatou Bâ, ancienne du Duc et Khady Mbaye, actuelle meneuse du Duc.

Sur le parquet, la bande à Aya Pouye n'a toutefois pas été tendre devant leurs adversaires en les infligeant un 12 à 0 à la fin du premier quart temps. Les Championnes d'Afrique ne baissent pas pied. Avec son jeu de contre attaque rondement mené autour d'Astou Traoré (meilleure marqueuse de la rencontre, 26 points) et Aya Traoré (17 points), les Lionnes corsent le score et regagnent les vestiaires avec un écart de 36 points (53-17).

Au retour des vestiaires, l'entraîneur Moustapha Gaye tourne son effectif. Les pivots Aïcha Sidibé et Aminata Fall ou encore Sokhna Lika Sy tiennent à bonne distance leur adversaire. Oumoul Khaïry Thiam (17 points) relaie Astou Traoré en s'illustrant sur les tirs primés. La main heureuse de l'ailière des Lionnes, sur les tirs à 3 points (100%) contribue à accroître le capital de son équipe.

Asphyxiées dans le jeu, l'équipe guinéenne aura tout le mal pour contenir les assauts des Protégées de Moustapha Gaye. Les Lionnes terminent le troisième quart temps avec un matelas de 59 points (81-22). A ce rythme, le dernier quart temps avait fini de prendre des allures de promenade. Comme elle avait démarré, l'équipe du Sénégal termine en roue libre en franchissant la barre des 100 points en fin de rencontre (105-39).

Après cette victoire inaugurale, les Lionnes ont sans doute marqué leur territoire. Elles poursuivront leur chemin ce samedi en affrontant le Mozambique, un adversaire un cran supérieur.

Réactions ... Réactions... Réactions

Moustapha Gaye sélectionneur des Lionnes : «Un bon match, très sérieux et très appliqué»

Moustapha Gaye a retenu «un bon match, sérieux et très appliqué» des Lionnes suite à sa écrasante victoire réalisée hier, vendredi 18 août, face à la Guinée en ouverture de la 25ème édition de l'Afrobasket au Mali.

«Un match n'est jamais gagné d'avance. Après la victoire, on peut dire maintenant que l'on est supérieur à la Guinée. Avec un tel score on peut le penser. Nous sommes en début de tournoi et il faudra être très prudent. Il faudra respecter tous les adversaires et prendre match après match. Ce matin, les joueuses ont fait un très bon match, très sérieux et très appliqué», a-t-il souligné.

Il estime que son équipe est aujourd'hui bien entrée dans la compétition. «Il faut bien entrer dans le tournoi. Nous avons eu des joueuses expérimentées. On connaissait la Guinée, nous avons profité de son retard dans la préparation. Je pense que cette bonne équipe de la Guinée va s'améliorer dans le tournoi. Aujourd'hui, le Sénégal a été plus fort mais c'est une équipe que l'on va suivre dans la compétition», note- t-il.

Selon lui, les changements apportés dans le second quart temps entre dans la perspective de la des prochaines sorties. A commencer par le Mozambique, deuxième adversaire du Sénégal ce samedi dans la poule B.

«Il faut faire tourner l'équipe. Le banc a donné entière satisfaction. C'est de bons augures. Pour notre prochain adversaire du Mozambique, nous sommes sur les informations de l'Afrobasket 2015. On va les regarder jouer. Comme elles l'ont fait avec nous. Je vous assure que tous les matchs vont être difficiles. Dans notre tête, le championnat va être relevé. Nous allons affronter tout le monde et ne pas choisir nos adversaires», dira-t-il précisant n'avoir pas fait jouer la meneuse Fatou Dieng à cause d'une petite béquille qui l'a tenu éloigné du match.

OUSMANE CAMARA ENTRAINEUR DE LA GUINEE : «On avait en face de nous un armada»

«On avait en face de nous un armada, une machine de guerre. On savait que cela va être très compliqué. Le résultat l'a montré. Au fond de nous, on savait que ce match allait servir de préparation parce que nous n'avons pas fait malheureusement de matches de préparation. Mais, aucune équipe n'est faible. Même s'il faut reconnaitre que le Sénégal, c'est un autre domaine. Il fait savoir que les meilleures joueuses d'Afrique sont au Sénégal. Le Sénégal a une très bonne équipe, jolie à voir. Il fallait les titiller un peu et montrer ce que l'on sait faire. Maintenant mes joueuses sont dans le match de demain (ce samedi, Ndlr)».

AYA TRAORE CAPITAINE DES LIONNES : «C'était important d'être agressives»

Largement victorieuse de la Guinée, les Lionnes du Sénégal ont fait l'essentiel. Pour le capitaine des Lionnes Aya Traoré, il fallait gagner ce premier match pour bien entrer dans la compétition. «Pour nous, c'était important d'être agressives. L'essentiel était d'être dans le bain dés le début, de jouer collectivement. Nous sommes une équipe de douze et chacune peut apporter quelque chose. Il faudra se concentrer sur notre jeu collectif. Je ne dirais jamais que la Guinée est une équipe faible parce qu'elle a mérité sa place en se qualifiant. C'est aussi notre premier match », a confié une Aya Traoré qui a encore porté son équipe avec ses 17 points.

S'imposer sur un large score et franchir en même temps la barre de 100 points dans le match est, selon elle, important pour le reste de la compétition.

«Pour nous c'est important. Car, il y a les autres qui suivent et le Sénégal est toujours attendu. Il fallait dès le début venir et montrer ce punch. L'essentiel pour nous, c'est ce que l'on fait. Je pense que l'on a joué un match assez bon. Maintenant, il faut s'améliorer sur tous les côtés. C'était un premier match. Il reste la compétition et on va s'améliorer petit à petit».

Revenant sur ses 17 points, elle dira : «Je suis là pour aider mon équipe à gagner». «Et tout ce que je peux faire pour que l'équipe puisse sortir victorieuse, je le ferai », promet-elle.