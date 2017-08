La tête de liste de la coalition «and saxal liguey», Aïda Mbodji et l'Alliance nationale démocratique ont fait face à la presse, hier, vendredi 18 août. La candidate aux dernières législatives a encouragé et félicité ses alliées qui ont eu à être investis comme tête de liste dans certaines localités. Cependant, elle déplore les dysfonctionnements qui ont porté préjudice à sa coalition.

«A quelques jours des élections, nous étions les favoris d'après un sondage. Et durant le scrutin, ils n'ont pas hésité à saboter mes bulletins qui n'étaient pas visibles dans certains bureaux alors qu'ils étaient bien disponibles. Il y'a une femme qui, une fois sur le lieu de vote, a demandé mon bulletin et on a soutiré le lot en dessous de la table pour lui en donner. Même mon garde rapproché a été utilisé contre moi, mais c'est Dieu qui décide et par sa grâce, je retournerai à l'Assemblée nationale». Elle a soutenu que prés de 600 électeurs ont été inscris pour ensuite être déplacés à Lambaye. Malgré tout, and saxal liguey est en 10ième position sur 14.

La députée Aïda Mbodj se dit «fière» parce qu'elle a eu le courage de prendre son initiative pour s'engager à créer son parti. «Je ne suis pas comme le ministre Boun Abdalah Dionne qui n'a pas respecté la loi en utilisant l'image du président durant toute la campagne et avec des moyens illégaux. Quant aux autres, au lieu de se frayer un chemin, ils refusent de se sevrer de maître Abdoulaye Wade. Moi je rends hommage à M. Wade en continuant de marquer mes empreintes dans le landerneau politique. Et là j'ai une dimension nationale et ce message s'adresse à Mor Ngom et Pape Diouf, qu'ils sachent que l'on ne boxe pas sur le même ring».

Aïda Mbodji soutient que l'organisation du scrutin ne doit plus être soumise à la responsabilité du ministre de l'intérieur et que ce n'est pas maintenant qu'elle doute de ses compétences parce que lors du dernier vote de budget à l'Assemblée, elle était la seule à voter contre, dit-elle. La députée réitère sa volonté de posture d'opposant : «Je suis animé d'une force vive dont l'objectif n'est autre que de mettre fin au règne du Président et ceci est primordial pour apaiser la souffrance des Sénégalais. Je serais le rat de l'Assemblée, s'il plait à Dieu, je ferais tout pour prendre part aux votes de lois et débats». En définitive, le combat «and saxal liguéy» n'a pas seulement été axé sur l'obtention d'un siège, mais plutôt avoir un groupe parlementaire. Elle dit être victime d'une mascarade qui a même impliqué l'une de ses têtes de liste à Touba, le petit fils de Serigne Abdou Lahatt qui n'a pu remplir son devoir de citoyen à cause des saccages de Touba.