Le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile du Sénégal… Plus »

Il y en avait justement quelques-uns hier, dans les locaux de ChildFund, avec parmi eux, le réalisateur Adam Sie, qui fait un peu la même chose puisqu'il a lancé en début de semaine la deuxième édition de son Summer Pencc, un concours de courts métrages destiné aux enfants, et sans avoir peur de crever l'abcès ou de toucher à des sujets pas toujours très faciles à aborder au quotidien : la scolarisation des jeunes filles, la pédophilie dans les familles sénégalaises, la sexualité des adolescents, la traite des enfants, le mariage précoce, etc.

Amadou Bocoum insiste aussi sur ce point-là : faire autre chose que ce feraient certaines ONG; donc éviter de mettre en scène des enfants qui serviraient plus ou moins de faire-valoir, de «pots de fleurs» ou de «décoration». Quand on ne se contente tout simplement pas de leur demander de «chanter», «danser» ou «applaudir», de les «manipuler» ou de les «instrumentaliser», en leur faisant «répéter», par exemple, un de ces discours prêts à l'emploi.

Pour commencer... Cette traditionnelle poignée de mains que les photographes, amateurs et professionnels, ont absolument voulu immortaliser ; entre le directeur de la Cinématographie, Hugues Diaz, et le directeur de ChildFund au Sénégal, Amadou Bocoum. Dans la matinée d'hier, vendredi 18 août, c'est dans les locaux de l'ONG américaine à Dakar, que les deux structures ont signé un protocole d'accord de partenariat, au cours d'une cérémonie très... protocolaire.

Un projet qui vise à ce que les enfants, qui seront formés aux techniques audiovisuelles, et à la réalisation de films, puissent raconter leurs propres histoires, et pas celles que des adultes raconteraient à leur place. Si le projet «couvre une période de trois ans», un «comité mixte de suivi» se chargera tous les trimestres d'évaluer le travail.

