Sénégal: Tabaski 2017 - 202334 têtes deja sur le marché

A la date du 16 août, 202334 moutons ont été recensés sur les différents marchés. Le chiffre est du ministre de l'élevage et des productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye. Elle s'exprimait hier, vendredi 18 août, à la sortie d'un conseil interministériel sur les préparatifs de la tabaski.

202 334 moutons sont déjà sur les différents marchés du pays. 128.932 têtes sont recensées dans les marchés hebdomadaires contre 73402 pour les marchés quotidiens et les points de vente. Ces chiffres datés du 16 août dernier sont du ministre de l'élevage et des productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye qui s'exprimait hier, vendredi 18 août, en marge d'un conseil interministériel consacré à la Tabaski. Ce nombre de 202 334 moutons est supérieur aux 130.283 têtes recensées à ce moment précis l'année dernière. On note donc une différence de plus de 72051 têtes. S'agissant de la région de Dakar, 52669 moutons sont dénombrés soit 11898 têtes de plus que l'année dernière à la même date où 40771 moutons avaient été dénombrés.

Les importations sont estimées à 134089 têtes. 105213 sont venus du Mali et de la Mauritanie et ont transité par Kidira. 28087 sont venus directement de la Mauritanie en passant par Bakel et St-Louis. 789 têtes sont venues du Mali. Aminata Mbengue Ndiaye trouve que l'effectif importé est pour le moment nettement supérieur à celui de l'année dernière où les importations étaient de 81518 têtes à la même date, soit une différence de plus 52571 moutons.

Les chiffres attestent que le marché est beaucoup plus approvisionné cette année. Et, ajoute, Aminata Mbengue Ndiaye, à 16 jours de la Tabaski, la ville de Kidira, principale porte d'entrée du bétail, a enregistré 105213 têtes contre 43849 à la même période. De même, la situation s'est très bien améliorée à Kahone comparativement à la même période en 2016 où le point de vente n'avait reçu que 8 camions de moutons. Actuellement, 63 camions ont déjà débarqué 9822 têtes dans la zone.