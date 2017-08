Sénégal: Macky Sall sur les attentats de Barcelone - «Je suis peiné et choqué»

Le Chef de l'Etat du Sénégal, Macky Sall, dans une correspondance adressée à Sa Majesté Félipé VI, Roi d'Espagne et à SEM Mariano Rajoy, Président du Gouvernement Espagnol s'est dit «peiné et choqué d'apprendre les attentats terroristes de Barcelone et de Cambrilis», perpétrés ce jeudi 17 août 2017 et qui a «fait plusieurs morts et blessés».

Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, vendredi 18 août, le Président Sall écrit : «Le Sénégal condamne fermement ces actes lâches et inhumains contre d'innocentes victimes. En ces moments d'épreuve et de douleur, mes compatriotes se joignent à moi pour vous exprimer, ainsi qu'aux familles endeuillées et au peuple espagnol ami, nos condoléances émues et nos sentiments de profonde compassion et de solidarité». Le Chef de l'Etat a aussi «salué la mémoire des victimes et a souhaité prompt rétablissement aux blessés».

Rappelons que les attentats de Barcelone ont fait 14 morts et plus d'une centaine de blessés.