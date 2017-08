Ile Maurice: Allocation pompiers - Une révision judiciaire envisagée

Les Lead Fire Fighters vont devoir s'armer de patience... Ils n'ont toujours pas été payés pour leurs services. L'Employment Rights Tribunal (ERT) a trouvé qu'il ne peut intervenir dans cette affaire de non-respect des recommandations du rapport du Pay Research Bureau (PRB), en ce qui concerne la création du poste de Lead Fire Fighter. Le GSEA Fire Fighter Cadre se rencontrera lundi pour discuter de la marche à suivre. Il compte faire appel à la Cour suprême pour réclamer une révision judiciaire.

Le jugement a été rendu par l'ERT vendredi dernier. Alors que les plaignants affirment qu'ils agissent en tant que Lead Fire Fighter avant même la création de ce poste, au niveau du tribunal, on fait valoir que les pompiers n'ont jamais été désignés par un ordre spécial ou circulaire pour mener les opérations. Et qu'il n'y a pas d'auto désignation ou d'auto attribution de rôle ou de tâche dans une organisation disciplinaire.

Autre argument avancé par les pompiers : leurs collègues à Rodrigues ont déjà été rémunérés à partir de janvier 2016. Pour sa part, l'ERT fait ressortir que l'Assemblée régionale de Rodrigues n'a pas recherché l'autorité du ministère pour appliquer les recommandations du PRB.

Publié en avril 2016, le rapport du PRB recommande que les pompiers comptant 15 ans de service ou plus et ayant une bonne conduite et performance au travail soient autorisés à prendre en charge une équipe de pompiers, si besoin est. Ce qui leur permet de toucher une allocation mensuelle.

Bien que le rapport du PRB ait pris effet à partir du 1er janvier 2016, ceux concernés ne sont toujours pas payés après plus d'un an. Un litige est déclaré devant le service conciliation du ministère de la Fonction publique le 2 février 2017. Face à un «deadlock», une affaire est logée devant la Commission for Conciliation and Mediation en juin 2017, et celle-ci réfère le cas à l'ERT.

Entre-temps, le 17 mars, le Mauritius Fire and Rescue Service émet un ordre informant les Lead Fire Fighters que le paiement sera effectué à partir de ce même mois. Une démarche qui ne soulage pas les principaux concernés qui exigent le paiement des services effectués depuis janvier 2016.