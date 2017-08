Mali: L'ex-chef de la «police islamique» de Gao condamné à 10 ans de prison

Arrêté en décembre 2013 par les forces armées maliennes, Aliou Mahamar Touré, « l'ancien commissaire islamique » de Gao, plus grande ville du nord du Mali, était notamment accusé d'avoir coupé une main à des voleurs présumés et fouetté en public des femmes qui ne portaient pas le voile islamique. Au moins huit de ses victimes présumées étaient présentes à l'audience, face à un jury composé de quatre civils, du président de la cour et de deux magistrats assesseurs.

« Je regrette la peine infligée à mon client. On n'a pas apporté des preuves irréfutables. En outre, de gros calibres impliqués dans des crimes au nord du Mali pendant l'occupation (des jihadistes) sont à l'air libre, alors que notre client n'était qu'un second couteau », a pour sa part déploré un avocat de la défense, maître Tiessolo Konare.

