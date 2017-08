Angola: Réfugiés du Kasaï et HCR s'activent à édifier des camps avant la pluie

Les cinq premiers villages sont finis, cinq autres sont en train d'être bâtis selon le HCR et 44 de plus doivent sortir de terre d'ici dans les prochaines semaines, avec des pistes, l'assainissement, l'accès à l'eau...

Et le gouvernement angolais a également donné des terres pour permettre aux réfugiés de cultiver et d'améliorer leur quotidien.

« On a donné des outils, il n'y en avait pas au début pour tout le monde, maintenant on a trouvé des outils qui seront distribués aux nouveaux arrivants, et c'est eux-mêmes -une fois qu'on aura fait le gros (du travail)- qui vont défricher la parcelle », précise Giovanni Zanelli

Quelque 33 000 réfugiés congolais venant des Kasaï, déjà enregistrés, doivent être transférés vers le nouveau camp de Lovua, en Angola. Un transfert temporairement suspendu, le temps de laisser passer les élections générales de mercredi en Angola. Ce nouveau camp est situé à près d'une centaine de kilomètres de la frontière et de Dundo, où la plupart vivent encore aujourd'hui dans des familles d'accueil. Des milliers de personnes sont dans l'attente d'un toit, les besoins sont énormes. Le HCR doit construire près de 50 nouveaux villages et le temps presse car la saison des pluies approche.

