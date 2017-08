Congo-Kinshasa: Un «Manifeste du citoyen congolais» signé à Paris pour exiger le départ de Joseph Kabila

Les organisations de la société civile de la RDC et certains mouvements citoyens ont signé vendredi 18 août à Paris (France) le «Manifeste du citoyen congolais.» Le document prône « des actions pacifiques et non violentes» visant à empêcher le «président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017».

«Le président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré le 19 décembre 2016, exerce le pouvoir en violation manifeste de la constitution de la République démocratique du Congo, et est passible de l'infraction de haute trahison», soutiennent les signataires du manifeste.

Ils appellent le peuple congolais à user des moyens pacifiques et non violents pour «faire échec à la tentative du président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017.»

A cet effet, le document annonce une «grande campagne d'actions pacifiques et non violentes devant mener au retour l'ordre démocratique constitutionnel», sans autres précisions.

Les signataires du manifeste citoyen exigent «une transition citoyenne, dont les animateurs seront désignés à la suite d'une concertation nationale ayant pour mission principale d'organiser des élections crédibles, transparentes, ouvertes et libres et qui n'en seront candidats.»

Une autre exigence porte sur la libération immédiate et sans condition de prisonniers politiques et d'opinion et la réouverture des médias fermés en RDC.