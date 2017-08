Ile Maurice: Vol d'eau - La CWA prend en chasse les fraudeurs

En mai de cette année, la CWA est tombée sur un cas où un agriculteur a détourné 16 millions de litres d'eau, ce qui représente 16 000 mètres cubes, alors qu'en moyenne une famille utilise entre 20 et 30 mètres cubes d'eau par mois. L'agriculteur a été sommé de payer Rs 122 857 à la CWA. «Aller sur le terrain et confondre ces fraudeurs n'est pas chose aisée. Parfois, ils nous menacent et sont agressifs. Mais nous faisons notre travail», souligne l'inspecteur Katherasapillay. En tout cas, le combat continue.

Au vu des fréquents cas de vol d'eau, une réorganisation du département anti-fraude est en cours afin d'épingler plus de fraudeurs et récupérer l'argent. L'unité anti-fraude est divisée en trois zones, avec trois inspecteurs par zone actuellement, pour attraper les fraudeurs. D'octobre 2004 à avril 2017, la CWA a pu récupérer Rs 60 743 397.

Dans les cas de récidive des mêmes fraudeurs, l'affaire est redirigée à la police et c'est à la cour de justice de décider de la marche à suivre. «La CWA ne tolère pas ces cas de vol car c'est illégal, immoral et représente un manque à gagner pour la CWA. Sans compter que cela pénalise d'autres consommateurs», dit Yousouf Ismaël, General Manager de la CWA. Selon lui, il n'y a pas de profil des cas de vol d'eau. Cela peut être individuel ou commercial. Il y a même des institutions charitables qui s'y mettent.

La CWA a plusieurs astuces pour être au courant de ces fraudes. Parfois elle reçoit des lettres ou des appels anonymes, ou bien ce sont les Meter Readers qui remarquent la fraude et avertissent les inspecteurs. «Il arrive que certains utilisent jusqu'à 50 mètres cubes d'eau par mois et d'un seul coup, 0 mètre cube. Nous allons donc vérifier», précise l'inspecteur Katherasapillay.

Dans certains cas, pour ceux qui ne payent pas leur note, c'est la CWA qui vient enlever le compteur et donc couper l'eau. Là encore, les fraudeurs fabriquent des connexions artisanales pour bénéficier de l'eau. «C'est illégal oui, mais il n'y a pas que ça. Ce sont des connexions amateurs qui causent beaucoup de perte d'eau pour rien. Pis encore, ils peuvent contaminer l'eau du réseau», ajoute l'inspecteur Katherasapillay. De janvier à avril 2017, la CWA a réglé 782 cas de vols d'eau et récupéré Rs 1 225 227.

Les cas de vol d'eau du réseau de la CWA sont courants. Presque tous les jours, les employés de l'unité antifraude de la CWA sont sur le terrain pour résoudre des cas. Si 50 % de l'eau traitée est perdue à travers des fuites dans le réseau, 10 % à 15 % de ces 50 % sont des pertes dues au vol. Les fraudeurs sont aussi de plus en plus astucieux pour éviter de payer leur note.

