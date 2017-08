Ile Maurice: Vikash Modhub - Handicapé, le cordonnier met un coup de pied aux préjugés

Des passe-temps ? Un peu de foot à la télé de temps en temps. On vous a dit qu'il priait beaucoup ? Des plans pour l'avenir ? Continuer à réparer des chaussures. Et côté cœur, trouver chaussure à son pied ? Il faudra se contenter d'un sourire en guise de réponse.

De toute façon, pour lui, ce qui compte le plus, c'est «lapryer» et la famille. Il vit avec ses parents, à quelques pas de ses soeurs et ses beaux-frères. Sa semelle à lui, celle qui l'aide à avancer, c'est la tendresse qu'il a pour ses proches. D'ailleurs, Vikash passe la majeure partie de son temps avec eux. «Mo ser pou vinn sers mwa taler-la.»

Quand il n'est pas en train de papoter, Vikash recoud des souliers, depuis dix ans maintenant. Il y a quelques semaines encore, il était employé chez un cordonnier. Mais l'atelier «inn krazé». Alors, il s'est installé devant la boutique que tiennent sa soeur et son beau-frère, à Stanley, Rose-Hill. On y vend des «pooja saman» (NdlR, des articles pour les prières).

Pas la peine d'avoir pitié de lui, il se porte comme un charme, dégage de la gaieté. Son passe-temps favori, au quotidien, consiste d'ailleurs à «koz-kozé» non pas de la politique, mais des choses de la vie. «Bann kamarad vinn get mwa, nou kozé, nou riyé.»

