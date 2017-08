Sénégal: Linguère - Un centre de formation en élevage inauguré

Grâce à l'appui du gouvernement du Japon, la Fédération pour le développement des éleveurs du Djolof (Fbaj) a étrenné son nouveau centre de formation en élevage d'une valeur de 43 millions francs de FCfa. Les éleveurs de Linguère ont aussi bénéficié d'un camion frigorifique, de deux réfrigérateurs et d'un groupe électrogène.

Comme prévu, le centre de formation en élevage du département de Linguère a été inauguré avant-hier par l'ambassadeur du Japon au Sénégal, son excellence Shigeru Omori, en présence du préfet Amadou Bamba Koné, du secrétaire général de l'association « Fedde Bamtoore Aynaabe Jolof », Cheikh Ndiaye et de plusieurs personnalités de la localité. Ce centre, financé par le Japon dans le cadre de l'assistance aux projets locaux, va contribuer à l'encadrement de 1.000 éleveurs par an.

Il permettra de former les professionnels du secteur sur les différents sujets tels que les actes vétérinaires et le changement climatique. Le centre va jouer un rôle important pour la collecte, la conservation et la transformation de 48.000 litres de lait par an. Il va contribuer de manière significative à réduire les pertes de lait et à améliorer la couverture des besoins nutritionnels des populations. Selon le président de la Fbaj Lébol Ba, ce centre est d'une importance capitale parce qu'il va aider au renforcement de capacités des éleveurs de Linguère.

« Mieux, il va faciliter la vente de lait parce que nos femmes ont reçu du matériel de froid qui aidera à améliorer la qualité de la conservation du lait », a expliqué M. Ba, qui a ajouté que ce projet motivera davantage les éleveurs à produire plus de lait et de générer plus de recettes au bénéfice de leurs familles.

Pour l'ambassadeur du Japon au Sénégal, son excellence Shigeru Omori, son pays est sensible à la situation des agriculteurs et des éleveurs car ils assurent la couverture des besoins alimentaires de base des populations. « C'est la raison pour laquelle, il a accepté de soutenir ce projet afin d'apporter sa contribution à la promotion du secteur primaire au Sénégal », a indiqué le diplomate.

Il a invité les membres de la Fédération pour le développement des éleveurs du Djolof (Fbaj) à veiller sur la maintenance du bâtiment et des équipements mis à leur disposition.