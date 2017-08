Sénégal: Renforcement des capacités - L'Etat va allouer 20 milliards de FCfa au 3Fpt

« L'année dernière, le président nous a donnés 25% ; cette année, il nous a remis 50%, soit 10 milliards de FCfa, et l'année prochaine, on va passer à 100%. Il faut saluer cela, parce que c'est une vieille revendication du patronat, du secteur de la formation, mais le régime précédent a toujours fait la sourde oreille », a déclaré M. Diop. A l'en croire, le Fonds va participer à créer la revalorisation de la formation, à renforcer des capacités des jeunes pour l'obtention d'un emploi et participer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Toutes les entreprises du Sénégal payent à l'État, à la fin de chaque mois, un impôt dénommé Contribution forfaitaire à la charge des employeurs (Cfce). C'est 3% de leur masse salariale. C'est une manne financière de 20 milliards de FCfa. Selon le directeur du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt), Dame Diop, qui animait, avant-hier, une conférence de presse, ce montant était dilué dans le budget de l'État. Mais, le président Macky Sall a pris la décision historique, depuis 2016, de reverser intégralement cette somme à la formation professionnelle via le Fonds.

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) et l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines (Asprh) ont fait face aux journalistes.

