Sénégal: Chef-lieu de département - Malem Hodar tarde à prendre son envol

Il cite, entre autres, la réhabilitation et le prolongement de la route qui va de Badianène à Malem, le nouveau château d'eau, deux ambulances médicalisées. «Depuis l'avènement d'Abdou Ndao, ça bouge même si Malem Hodar garde encore un aspect rural. Il a fait beaucoup de réalisations », confie Massyla Samb, conseiller municipal et membre du Grand parti. Ce dernier affirme que c'est le gouvernement qui tarde à exécuter pour le compte de Malem Hodar certaines mesures prises lors du Conseil des ministres délocalisé tenu à Kaffrine en 2015.

Les services déconcentrés de l'Etat s'installent timidement. En dehors de la préfecture, confie le maire Abdou Ndao, il y a les services départementaux de l'agriculture, de l'élevage, de l'action sociale, des eaux et forêts, de la jeunesse, du développement communautaire. Cependant, ajoute-t-il, Malem Hodar continue de dépendre de Kaffrine pour des services comme la douane, les impôts et domaines, l'urbanisme, l'hydraulique. Il n'y a pas non plus de tribunal.

Il n'y a qu'une rue principale goudronnée qui part de la route nationale depuis le village de Badianène et qui passe par les quartiers de Taïba, Guinaw Rails, Escale. Une bretelle bifurque jusqu'à la préfecture. Ensuite, la route est prolongée jusqu'au marché situé non loin. A part cette route longue de près de trois kilomètres, il y a quelques rues recouvertes de latérite. Les autres rues sont sablonneuses.

