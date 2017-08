Sénégal: La nouvelle carte judiciaire du Sénégal va être "progressivement effective" (ministre)

Le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile du Sénégal… Plus »

Selon Me Kaba, les travaux du nouveau bâtiment du centre de formation judiciaire (CFJ) qui ont duré près de six ans finiront en 2018.

"Il y a également un financement de l'ordre de près de 3,5 milliards de francs CFA mis à disposition pour la construction d'une prison de plus de 1500 places au niveau de Sébikotane. Bientôt, avec ces tribunaux, nous pouvons faire face à la question lancinante de surpopulation carcérale et, en même temps, des conditions de détention difficiles", a souligné le ministre.

Parlant de la situation carcérale, Me Sidiki Kaba a indiqué que beaucoup d'actions ont été menées pour "humaniser" les conditions de détention, avec le bouclage des travaux de la maison d'arrêt et de correction (MAC) de 500 places à Sébikotane.

La construction des Tribunaux de grande instance de Fatick, Mbacké, Diourbel, Mbour, Rufisque et des Tribunaux d'instance de Ranérou et de Kaffrine sera financée sur le budget de l'Etat du Sénégal à travers le programme triennal d'investissement (PTI) du ministère de la Justice.

"Nous avons construit, cette année, les Tribunaux d'instance de Saraya et de Salémata et nommé les magistrats qui vont les faire fonctionner. Nous avons aussi érigé des Tribunaux d'instance de Kédougou et de Sédhiou. Et le Tribunal d'instance de Koungheul sera bientôt opérationnel, puisqu'un président et des magistrats y sont déjà nommés", a fait savoir le Garde des sceaux.

"Après avoir construit les Cours d'appel de Thiès (centre) et de Ziguinchor (sud), le chantier de la Cour d'appel de Saint-Louis (nord) qui, sauf aléas techniques, sera livré en fin 2018" a soutenu Me Kaba qui présidait l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des magistrats du Sénégal (UMS).

