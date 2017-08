Cameroun: Financement des collectivités territoriales - Le Niger s'inspire du Feicom

La délégation nigérienne va également s'entretenir entre autres, avec les ministres en charge des Finances et de l'Administration territoriale. Opérationnelle depuis 2013 pour appuyer les 255 communes du Niger, l'Anfict est chargée de la gestion du fonds d'appui à la décentralisation et du fonds de péréquation, tout en assurant le suivi de l'utilisation de la subvention allouée aux collectivités territoriales.

En marge de la visite au siège du Feicom, l'équipe de l'Anfict a été reçue par le ministre de de l'Habitat et du Développement urbain, Jean Claude Mbwentchou. Objectif : prendre connaissance de la méthode de gestion des villes camerounaises. Le directeur général du Feicom a annoncé à cette occasion une éventuelle collaboration entre sa structure et l'agence nigérienne.

Du haut de ses 43 ans, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale (Feicom) dispose d'une expérience avérée en tant qu'acteur de la mise en œuvre du processus de décentralisation et du renforcement des capacités des élus locaux dans la gestion des collectivités. Aujourd'hui, la structure est un modèle qui inspire plusieurs institutions de financement des collectivités à travers l'Afrique. Ainsi, après le Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Niger de se mettre à l'école du Feicom.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.