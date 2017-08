Cameroun: Douala exalte le patriotisme

Echanges d'expérience, visite d'entreprises, excursions au menu d'un forum jeudi dernier.

Donner à la jeunesse des raisons d'aimer la patrie. Le forum d'échanges et de partage sur l'amour de la patrie, organisé jeudi 10 août dernier à Douala, par La Dynamique citoyenne, en prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse (le 12 août) a été une occasion d'apprendre. D'abord du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, qui a parlé aux jeunes du « patriotisme administratif ».

Le haut commis de l'Etat a expliqué qu'il s'agit d'une façon d'être devant ses administrés, d'éviter toute discrimination. C'est également l'engagement à servir l'Etat partout, et une manifestation d'intérêt vis-à-vis de celui qu'on sert. « Soyez prêts à être taxés de tous les noms d'oiseau au nom de la vérité, ayez une capacité de résistance, respectez l'usager, votre mission doit être votre priorité », a expliqué le gouverneur.

En outre, il a demandé de lutter contre toute forme de calomnie, et invité à faire confiance aux compatriotes. Le président directeur général du groupe Bocom, Dieudonné Bougne, a quant à lui, parlé du patriotisme économique. L'opérateur économique est revenu sur les différentes étapes de sa vie. Entre Melong et Mbalmayo, villes de son enfance, et Douala, où tout a commencé, Dieudonné Bougne a traversé plusieurs épreuves.

Vente de bouteilles au marché Lagos, aujourd'hui Marché central, en passant par la vente de l'huile de palme, la couture, la découverte de la Chine, etc. Pour le chef d'entreprise, son expérience peut servir d'exemple à la jeunesse du Cameroun, pays qui reste pour lui un bon risque. Le témoignage de Mama Abakaï, maire de Lagdo, sur sa captivité par la secte Boko Haram, en a ému plus d'un.

Le magistrat municipal a retracé ses 16 mois en compagnie des terroristes, et la foi qu'il a gardée en les institutions camerounaises. Il est aussi revenu sur toutes les attentions des autorités, lorsque les otages ont été libérés. Le partage d'expériences de jeunes comme William Elong, spécialisé dans la fabrication des drones, Ingrid Tobbo Eyoum, spécialiste de marketing et de communication, ou encore de l'auteur compositeur et producteur Salatiel, ont par ailleurs édifié les nombreux jeunes présents.

Réactions

Ingrid Tobbo Eyoum: « Il faut que les jeunes se rapprochent des entreprises »

CEO de Archipel

« Il faut que les jeunes aient une bonne orientation et suivent une bonne formation. Pour cela, ils doivent se rapprocher des entreprises, pour savoir exactement ce qu'elles recherchent aujourd'hui. La formation à travers les stages dans certaines structures peut aider le jeune à se connaitre lui, et à connaitre les attentes du marché de l'emploi. Ces jeunes doivent chercher à innover, à créer, s'auto-employer, etc. Le problème aujourd'hui c'est que nous avons des jeunes gens qui veulent absolument être dans des bureaux le plus vite possible. »

Coralie Fogue: « L'avenir appartient aux jeunes »

Collaboratrice chez Will and Bro

« J'ai vraiment apprécié ce forum. Les interventions des panélistes m'ont permis de prendre conscience de certaines réalités. Je suis vraiment satisfaite du choix des intervenants et du contenu de leurs expériences. J'appelle toute la jeunesse camerounaise à entreprendre, à monter des projets, car demain nous appartient. J'espère qu'après ce forum les jeunes seront plus sérieux et penseront à leur avenir. Prenons des risques, car qui ne tente rien n'a rien. »