Cameroun: Est - Le RDPC mobilisé à Doumaintang

A l'occasion, le président de la section, appuyé par Charles Mbola Ndjas, maire de Doumaintang, a exhorté les responsables des sous-sections à tenir les conférences de sous-section et a remis à l'occasion 60 exemplaires des Statuts et Règlements Intérieurs grâcieusement offerts par Annette Angoua Nguéa, présidente de la section OFRDPC Haut-Nyong Nord 3.

Conduite par le président de ladite section, Vinny Etobok, cette tournée avait pour objectifs d'évaluer le niveau d'inscriptions sur les listes électorales; de sensibiliser les militants de base sur leur implication dans la construction de la permanence du parti de Doumaintang et la distribution à 612 militants, tous membres des bureaux des 56 sous-sections des différents organes, des pagnes du parti, un don de Michel Ange Angouing, élite et militant de la localité.

