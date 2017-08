Congo-Kinshasa: Bukavu - Les professeurs de 5 universités exigent le paiement de leurs salaires

Les professeurs et représentants des corps scientifiques et administratifs des cinq établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire (ESU) de Bukavu (Sud-Kivu) se disent inquiets quant aux retards et au non-paiement de leurs salaires.

Il faut «payer sans délais les salaires des mois qui trainent pour les établissements de la ville de Bukavu, la régularisation des salaires des agents non payés à leurs grades respectifs parce que nous en avons dans tout le corps, et surtout le réajustement des salaires conformément au taux budgétaire 2017» , a déclaré le professeur Désiré Lumonge, représentant adjoint du corps académique de l'ISP/Bukavu et porte-parole de ses collègues

Cependant, ces professeurs disent ne pas vouloir empêcher le bon déroulement de la seconde session des examens, mais demandent au gouvernement de régler au plus tôt leurs revendications.