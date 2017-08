Madagascar: Assosciation Akamasoa - Le chef d'État soutient Manantenasoa

Hery Rajaonarimampianina a remercié le Père Pédro Opéka de la lutte contre la pauvreté qu'il mène. « Le combat ne se fait pas en un jour. Nous avons déjà réalisé plusieurs infrastructures et il nous reste beaucoup à faire, selon les priorités. Je vous invite à vous concentrer sur l'avenir et le développement du pays », lance-t-il.

Le nombre des bénéficiaires ne cesserait d'augmenter dans ce hameau. « Actuellement, nous avons cinq cent bénéficiaires dans notre centre et vingt cinq mille habitants en tout. Certains cherchent à habiter ici, malheureusement, il n'y a pas assez de maison car nous n'en construisons que cent par an », indique ce prêtre.

