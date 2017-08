Madagascar: Camp Robin - Deux taxis-brousse proie des bandits

Cette attaque serait préméditée, d'après les explications d'une source sécuritaire. « Aucun taxi-brousse ne doit être laissé seul depuis Ambositra s'il a raté la caravane. Il faut attendre un nouveau cortège », a-t-elle précisé. Dès le départ, la vitesse ne doit pas excéder les 60 km à l'heure et on ne peut pas dépasser le véhicule devant soi, selon les consignes

Le conducteur a essayé de les contourner, mais a fini par faire une sortie de route. L'automobile s'est retrouvée les quatre roues en l'air après avoir télescopé les barrages. Le constat de la gendarmerie s'établit à trois passagers blessés à cause du violent choc. Les passagers ont été projetés hors du véhicule. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. En plus des vitres fracassées, les dégâts matériels étaient importants.

Mésaventure sur la RN7, hier à l'aube. Huit « coupeurs de route » armés jusqu'aux dents ont pris d'assaut deux voitures à la traîne et n'ayant pas pu rattraper le convoi, selon la gendarmerie. Ces taxis-brousse partis d'Antananarivo roulaient en direction de Fianarantsoa. Les malfrats ont déjà barré la route avec des blocs de pierre et ont tiré des coups de feu pour tenter de les immobiliser.

