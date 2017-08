Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - «La grève, c'est un droit fondamental !»

Ashok Subron s'est aussi interrogé sur la déclaration des dépenses de Pravind Jugnauth lors de la campagne électorale de 2014. «Rs 126 500 dan dernié kanpagn, lor so return. Nou pansé ki Pravind Jugnauth bizin expliké si Rs 126 500 dan sirkonskripsion no 8, sé sel dépans ki linn fer. Cela paraît invraisemblable !» En poursuivant que le gouvernement serait en train de déployer le tapis rouge pour de riches investisseurs étrangers, qui injectent des millions dans des projets de luxe. «Nou bizin poz kestion dan ki kalité lékonomi sa bann linvestisman-la pé alé ?»

«S'il n'y avait pas les grèves des années 30 et 40, où Anjalay Coopen, entre autres, avait perdu la vie, nou ti pou ankor pé gagn kout fwet. Et le Premier ministre et les députés n'auraient pas été à leur place au Parlement aujourd'hui.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.