Ile Maurice: Kaviraj Bokhoree - «En marche Maurice est le MMM des années 70»

interview

Vous avez annoncé votre candidature à la partielle au n° 18, Belle-Rose-Quatre-Bornes aujourd'hui (NdlR, vendredi 18 août). Pourquoi ? Et pourquoi le choix d'«En marche Maurice» comme nom de parti ?

C'est ma volonté de servir, comme Emmanuel Macron. Le nom a été décidé par rapport à la philosophie du parti, c'est un parti du peuple. Je suis l'Emmanuel Bokhoree, celui qui sauve. Ce pays a besoin d'être en marche sur les plans économique, social, éducatif, sportif, médical... Tous les ministères sont bloqués.

On est gangrené par l'incompétence et la corruption, la drogue. Quel peuple tolérera que son Premier ministre aille devant la commission drogue ? Dans quel pays il y a des dynasties politiques ? Je fais un appel aux professionnels de tous bords de me rejoindre.

Les Mauriciens sont-ils prêts à voter pour de nouveaux partis ?

On va être l'avenir du pays. On n'est pas là pour critiquer mais pour trouver des solutions. On est le Mouvement militant mauricien (MMM) des années 70. Je fais un appel à tous ceux qui ont été déçus par le MMM, le MSM, le PTr et le PMSD de me donner leur soutien pour l'avenir du pays.

Êtes-vous sûr de votre victoire au n° 18 ?

Oui. J'étais maraîcher avec mon père dans la foire de Quatre-Bornes de l'âge de 4 ans à 19 ans. Cela fait 15 ans que je connais les Quatre- Bornais. On vendait cent mille bananes par semaine, on vendait six à sept mille œufs. Je contrôlais les étals des œufs. Tous les Quatre-Bornais ont goûté à la banane de mon papa et aux œufs. Roshi Bhadain a fait la plus grande erreur de sa vie en se joignant au MSM. Je le félicite d'avoir démissionné et donné la chance à En marche Maurice.

Outre votre combat contre le Metro Express, que comptez-vous faire pour la circonscription ?

J'ai pris l'engagement que si je suis élu, si je deviens l'honorable Bokhoree, je ne toucherai pas à mon salaire. Tous les mois je vais acheter trois dictionnaires que je vais distribuer aux enfants de la circonscription. Je vais commencer par Résidence Kennedy, La Louise, Palma.

Prendrez-vous part aux élections générales par la suite ?

Le parti En marche Maurice présentera 60 candidats aux élections générales. Les candidats ont déjà été désignés. On est dans l'ombre pour le moment mais on sortira, on est en marche.