Ile Maurice: Le père de la mineure - «J'avais prévu un meilleur avenir pour ma fille qui est tombée enceinte à 13 ans»

«Li bat mwa ek so papa donn koudmé.» Sahela, une Indienne habitant Terre-Rouge, dit vivre un calvaire… Plus »

Toutefois, elle donne une autre version de l'histoire. «Mo ti pré pou pran sarz tifi-la é so zanfan. Mé zot inn vinn rod anviron Rs 30 000 pou fer avortman. Mo pa ti pou aksepté enn zafer parey. Akoz sa zot inn port plaint. Mo garson inn bien alé vini kot zot. Tifi-la so mama ti bien soutir sa rélasion-la.»

Par ailleurs, nous nous sommes rendus chez l'accusé. Comme il n'était pas là, sa mère a bien voulu commenter la sentence de son fils. Ce dernier a écopé d'une amende de Rs 5 000 et d'une reconnaissance de dettes de Rs 15 000. Il a aussi obtenu la liberté conditionnelle pendant deux ans. En cas de mauvaise conduite, il sera condamné à six mois de prison.

C'est un homme meurtri qui raconte comment sa vie et celle de sa fille ont basculé à jamais. «Elle a connu ce jeune homme sur Facebook. Ils se sont vus et ont eu des relations sexuelles à trois reprises en 2014. Le jeune homme lui a fait du chantage émotionnel. Puis, j'ai appris que ma fille est tombée enceinte de lui.»

