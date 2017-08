Ile Maurice: Violence domestique - Une Indienne «battue» par sa belle-famille mauricienne

À 15 ans, la plupart des jeunes se consacrent à leurs études. Mais ce n'est plus le cas de… Plus »

Sahela s'est aussi tournée vers la Child Development Unit. «Il devait envoyer de l'argent pour les enfants mais il ne fait rien. Quand je l'appelle, il dit que je le harcèle.» Son époux a porté plainte, la semaine dernière, contre elle (voir dans l'express de lundi). Il a soutenu qu'elle lui envoie des messages insultants et lui réclame de l'argent. «Si on écoute les appels, on verra qui dit vrai», martèle l'Indienne.

L'Indienne souligne que ses beaux-parents ne l'ont jamais bien traitée. «En janvier 2016, mon mari m'a séquestrée pendant deux jours et je n'ai rien fait. Puis, en septembre de la même année, mes beaux-parents m'ont chassée. J'avais fait une déposition à la police pour dire que mon époux m'a mise à la porte et m'avait donné le talak (NdlR, rituel de répudiation selon l'islam).»

