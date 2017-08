Cameroun: Festival fomaric - Le compte à rebours de la 25eme édition est lancé

Il aura comme de tradition lieu en février prochain au club camtel de Bepanda. Le ton a été donné hier 18 août 2017 à Douala, par François Nkotti, promoteur du dit événement, lors d'une conférence de presse en présence du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Friz Ntone Ntone.

Prenant la parole le vice-président et chef de projet de la fomaric à déroulé les articulations de la 25ème édition. M. Tchatse s'est appesanti sur les innovations (journées de folies, dimanche des communautés),entre autres innovations, sont prévues des prestations artististiques parmi lesquelles celles des vainqueurs des concours fomaric précédents; en partenariat avec la Cud. il sera aussi question pour ces journées, de promouvoir la ville de Douala. En somme le festival fomaric célébrera l'année prochaine son quart de siècle avec faste, a-t-on appris.

Paja center représenté par son promoteur à quant à lui promis apporter une part belle au festival. Comme de tradition les ministères du commerce, des arts et de la culture promettent également apporter leur appui technique pour que la fête soit belle.

Des échanges avec les professionnels des médias présents, on aura retenu de la voix la plus autorisé de la capitale économique, que, le but de l'engagement de la communauté urbaine de Douala, est de participer au bien être des populations; et de veiller à ce que la fête se déroule dans les règles de l'art. " C'est la raison pour laquelle nous apportons une subvention au festival fomaric". A révélé Fritz Ntone Ntone. Subvention dont le montant n'a pas été dévoilé.

En rappel, depuis 1993, par sa témérité François Nkotti, a permis à cet événement de s'inscrire dans le calendrier des évènements majeurs de la capitale économique. Fomaric est devenu une veritable institution, vecteur économique de la ville de Douala, à travers lui, on peut désormais promouvoir le "vivre ensemble". il est donc de bon ton que la Cud l'accompagne. Le Dcud à salué cette institution qui est devenue une plateforme d'expression des communauté et s'est très vite internationalisée depuis l'année 2017. " Mesdames et messieurs voici la raison de notre présence, la 25 édition ne sera pas comme les autres années ", à déclaré le délégué du gouvernement auprès de la communauté de Douala lors de son propos liminaire.