Congo-Brazzaville: Climat des affaires - Le gouvernement prêt à des échanges sans tabous du 29 au 31 août 2017

Les autorités congolaises ont décidé de recueillir les réponses sur les voies et moyens de préserver un bon climat des affaires et des investissements en RDC. En effet, la primature va organiser durant trois jours à Kempiski Hôtel une grande conférence sur le thème « Pour la facilité des affaires en RDC ».

Le programme officiel présenté à la presse en début de week-end par Bruno Tshibala confirme la participation des acteurs publics et privés à cette rencontre, la première du genre pour l'actuel locataire de la primature. La conférence se tient à une période cruciale pour l'économie nationale qui se porte très mal. Sur son site, la primature a rappelé quelques unes des missions de l'actuel Gouvernement d'Union nationale, dont l'amélioration de la situation socio-économique de la population congolaise. La conférence rentre ainsi dans le cadre des assignations.

Par ailleurs, elle se tient sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila, et sous la coordination du Premier ministre et chef du Gouvernement, Bruno Tshibala.

À travers cette rencontre, Bruno tshibala espère réussir à lancer veut un vrai débat sincère et constructif entre les secteurs public et privé pour harmoniser les vues. Ce dialogue va permettre de rapprocher les administrations intervenant dans les activités économiques et les milieux des affaires du pays. Il s'agit surtout d'arriver à supprimer toutes les entraves au bon exercice des affaires dans notre pays.

Mais d'abord il faut arriver à les identifier en vue de proposer les voies et moyens d'y remédier durablement.

Pour la primature, il n'y a pas de doute que l'amélioration du bien-être social passe forcément par l'accroissement des investissements. Malheureusement, le pays attire de moins en moins d'investissements depuis plusieurs années. Les rapports Doing Business restent très défavorables pour le pays qui occupe toujours les dernières rangées.

Aussi le moment parait-il propice à la RDC pour mettre en oeuvre une politique plus dynamique capable d'aider le pays à mieux se vendre. Bruno Tshibala se donne ainsi comme mission de recréer cet environnement adéquat et attractif, en dépit d'une tension politique qui annihile les efforts pour rendre la RDC plus fréquentable aux yeux des investisseurs potentiels, préviennent les experts.