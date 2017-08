Congo-Kinshasa: Énergie - Un deal entre la RDC et l'Ouganda

La signature de l'accord d'interconnexion est intervenue le jeudi dernier entre la ministre ougandaise de l'Énergie, Irène Muloni, et son homologue congolais chargé du méga-ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Jean-Marie Ingele Ifoto. Du côté congolais, l'on se félicite déjà de la conclusion de cet Accord qui marque, à en croire le ministre Ingele Infoto, le niveau de bon voisinage entre les deux peuples. L'énergie va contribuer à rapprocher davantage les deux pays.

Plusieurs villages dans l'est du pays vont bénéficier de cette énergie. Il s'agit d'un projet qui vise la construction de 352 km de ligne électrique de 220 KV double terne et de trois postes. Il est prévu également la réhabilitation et l'extension d'un poste, ainsi que l'électrification rurale par poste à couplage capacitif pour alimenter au total cinq villages situés à moins de dix km de la ligne.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.