Congo-Kinshasa: Activités minières - Bilan préoccupant au premier semestre 2017

Sa production s'est située à 19 151 onces sur la mine Namoya et de 19 588 sur la mine de Twangiza. Pour rappel, Banro Corp a mis en production sa mine de Twangiza en septembre 2012 et celle de Namoya en janvier 2016.

Dans le secteur minier, l'exploitation aurifère est la filière qui a le mieux résisté à la crise, contrairement au cuivre. Si les mines représentent environ 97 % des exportations congolaises, le cuivre constitue le minerai le plus exporté. Le dernier rapport trimestriel de la société aurifère Banro Corp n'a donc pas manqué d'attirer l'attention de plus d'un expert. Cette société est active sur les projets Twangiza et Namoya situés dans l'est de la RDC.

Les chiffres confirment une situation inconfortable pour nombre d'opérateurs miniers de la RDC qui accumulent d'importantes pertes à cause de l'érosion des prix des matières premières et du ralentissement de l'économie mondiale. En effet, la baisse des cours mondiaux a commencé à affecter l'économie congolaise à partir de la seconde moitié de l'année 2015.

