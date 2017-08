Congo-Kinshasa: Francophonie - Kinshasa accueille la 4e édition de l'hackathon d'innovation dans les médias

L'édition de Kinshasa de ce concours d'innovation dans le secteur de la production et de la diffusion d'information réunira, pendant 48 heures, des équipes composées de jeunes entrepreneurs, innovateurs dans les médias (journalistes, de développeurs web/mobile, de graphistes et de designers entre autres).

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise du 29 septembre au 1er octobre 2017 à Kinshasa la 4e édition de son hackathon d'innovation dans les médias. Cette activité sera organisée en partenariat avec le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l'information et de la communication (PT-NTIC). Ce concours d'innovation dans le secteur de la production et de la diffusion d'information se tiendra, note-t-on, selon une formule inédite. Contrairement au trois premières éditions, en effet, le médiathon de Kinshasa réunira exclusivement des équipes déjà formées et à l'œuvre sur des projets de création de « jeunes pousses ».

Le concours dont la date limite d'inscription est le 10 septembre 2017 est ouvert aux résidents de la RDC constitués en équipe et travaillant sur une solution innovante dans les médias. « Encadrés par des mentors nationaux et internationaux, vous participerez à une pré-session de formation en ligne sur le concept d'innovation dans les médias ainsi que sur les aspects juridiques de la création d'une startup, la gestion de projets et la conception d'un plan d'affaires. À l'issue des travaux, vous présenterez votre solution innovante ainsi que le plan d'affaires devant un jury qui désignera les équipes qui remporteront les trois prix », expliquent les organisateurs, qui notent, par ailleurs, que le premier prix est de 3 500 euros, le deuxième, 2 500 et le troisième, 1 500. Les détails de l'appel pour ce concours sont à trouver sur www.francophonie.org ou https://jeunesse.francophonie.org.

Il est, en effet, noté que le « marathon d'innovation dans les médias » (aussi appelé médiathon) organisé par l'OIF) a pour objectif de favoriser la création et le développement de produits et services d'information innovants, en phase avec l'évolution des technologies, des usages (notamment mobiles) et avec les attentes des populations sur le continent. L'édition de Kinshasa réunira pendant 48 heures des équipes composées de jeunes entrepreneurs, innovateurs dans les médias (journalistes, de développeurs web/mobile, de graphistes et de designers entre autres). Au cours de ce « médiathon », ces porteurs de projets innovants s'affronteront dans une compétition amicale pour faire progresser leurs projets de solutions innovantes (sites web, objets connectés et applications mobiles notamment).