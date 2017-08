Congo-Kinshasa/Tunisie: Mondial 2018 - Vingt-huit Léopards de la RDC retenus pour défier la Tunisie

Parmi les vingt-huit joueurs retenus pour affronter la Tunisie le 1er septembre à Radès en Tunis et le 5 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa, on note la présence de Chadrac Akolo qui pourrait faire ses débuts avec son pays d'origine, lui qui a été réçu en Suisse avec ses parents comme des réfugiés.

On note cependant les absences de Dieumerci Mbokani qui aurait pris sa retraite internationale et de Youssouf Mulumbu actuellement sans club.

C'est dans moins de deux semaines que les Léopards de la RDC défieront les Aigles de Carthage de la Tunisie en troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. La première manche de cette double confrontation est prévue pour le 1er septembre 2017 au stade Radès de Tunis, et la deuxième acte le 5 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa.

Le sélectionneur Florent Ibenge Ikwange a, à cet effet, publié le vendredi 18 août une liste de vingt-huit joueurs sélectionnés pour cette rencontre. Il s'agit des gardiens de but Matampi Vumi Ley (Mazembe), Joël Kiassumbua (Lugano/Suisse) et Nicaise Kudimbana (Union Saint Gilloise/D2 Belgique). Les défenseurs retenus sont Jordan Ikoko (Guimgamp/France), Issama Mepko (Mazembe), Gabriel Zakuani (Gilligam/D3 Angleterre), Marcel Tisserand (Ingolstadt/D2 Allemagne), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Glody Ngonda Muzinga (V.Club), Vital N'Simba (Bourg-en-Bresse Perronnas/L2 France), Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie), Bompunga Botuli Padou (V.Club) et Bangala Litombo Yannick (V.Club).

Florent Ibenge a retenu sept milieux de terrain dans ce groupe, notamment Chancel Mbemba (Newcastle/Angleterre), Jacques Maghoma (Birmingham/D2 Angleterre), Rémy Mulumba (Le Gazélec Ajaccio/L2 France), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique), Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique) et Gaël Kakuta (Amiens/France). Les attaquants convoqués sont Cédric Bakambu (Villareal/Espagne), Benik Afobe Tunani (Bournemouth/Angleterre), Firmin Mubele (Rennes/France), Jonathan Bolingi (Mouscron/Belgique), Junior Kabananga (FK Astana/Kazakhstan) et Chadrac Akolo (VBF Stuttgart/Allemagne). Deux joueurs rejoindront le groupe afin pour remplir les formalités administratives de changement de la nationalité sportive. Il s'agit du latéral gauche Arthur Masuaku (Westham/Angleterre) et de l'attaquant Elias Katchunga (Huddersfield/Angleterre).

Quelques joueurs majeurs sont absents de cette liste, entre autres, le milieu de terrain Youssouf Mulumbu qui n'a pas encore trouvé de club et, surtout, l'attaquant Dieumerci Mbokani qui fait un début de saison exceptionnelle avec son club, Dynamo Kiev. Et l'on apprend qu'il aurait pris sa retraite internationale. Ibenge fait confiance à nouveau, Chadrac Akolo récemment transféré au VBF Stuttgart en Allemagne en provenance du FC Sion en Suisse. Son choix pour la RDC a beaucoup fait jaser en Suisse où il avait été recueilli avec ses parents comme des réfugiés. Mais il a pris l'option de joueur pour le pays d'origine de ses ancêtres.

Encore en rééducation, le leader technique des Léopards, Yannic Bolasie pourra se rendre en Tunisie pour encourager ses coéquipiers de la sélection. Rappelons que la RDC et la Tunisie comptent chacun six points en deux journées des éliminatoires.

En cas de victoire au cours de cette double confrontation, les Léopards seront virtuellement qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde. De ce fait, tous les matchs vont ressembler à des finales afin d'arriver à la qualification.