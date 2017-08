Ghana: Eliminatoires Coupe du monde - 34 Diables rouges présélectionnés pour la double confrontation contre le Ghana

Les Diables rouges seront reçus le 1er septembre à Kumasi par les Blacks stars du Ghana dans le cadre de la 3e journée des qualifications pour la Russie 2018.

Juste avant ce match qui marque la fin de la phase aller des éliminatoires, le Congo accueillera le 5 septembre dans ses propres installations cette même équipe du Ghana cette fois-ci pour le compte de la 4e journée.

Les Diables rouges sont à la recherche de leurs premiers points dans la compétition au cours de laquelle ils n'ont plus leur destin en main. Derniers du groupe avec 0 point après deux journées, les Congolais accusent un retard de six points par rapport à l'Egypte, leader du groupe de quatre face à l'Ouganda (4 points) et d'un petit point par rapport au Ghana, leur futur adversaire. Même si la qualification pour le mondial semble être compromise, les Congolais devraient toutefois se battre avec la même intensité pour soigner le rang car les performances réalisées lors des qualifications sont comptabilisées lors des tirages au sort des grands rendez- vous comme la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations.

La double confrontation contre le Ghana vient à point nommé. Elle servira aussi de préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. Après avoir manqué la première journée face aux Léopards de la République démocratique du Congo, les Diables rouges ont l'obligation de gagner leurs deux prochains matches à domicile respectivement contre le Zimbabwé et le Liberia. Dans cette présélection, Sébastien Migné a reconduit le même groupe qui était du déplacement de Kinshasa et du dernier stage de préparation à Lisses en France. Sur les 23 retenus contre la RDC, Sylvère Ganvoula, Hardy Binguila, Francis Nganga et Moïse Nkounkou sont les quatre absents. Mavis Tchibota et Christopher Missilou sont les deux nouveaux. Le premier déjà présent dans les sélectionneurs des jeunes n'a jamais disputé un match avec l'équipe pro. Le second n'avait plus été rappelé depuis plus de trois ans.

Notons que sur les 34, seuls huit joueurs évoluent au pays dont trois gardiens de but (Mouko, Ndzila et Ndinga). Les joueurs Matheus Botamba (Tongo FC) et Césair Gandzé (AC Léopards de Dolisie) sont par contre, les seuls retenus à leur poste respectif (attaquant et milieu du terrain) parmi les professionnels. En défense, Dimitri Bissiki Magnokélé (AC Léopards), Baron Kibamba et Beranger Itoua (Cara) apporteront de la concurrence.

Les 34 Diables rouges présélectionnés

Gardiens de but : Christofffer Mafoumbi (Blackpool FC/ Angleterre), Barel Mouko (La Mancha), Pavhel Ndzila (Etoile du Congo), Perrauld Ndinga (Patronage Sainte-Anne)

Défenseurs : Tobias Badila (Nancy/ France), Marvin Baudrin (Zulte Waregem/ Belgique), Clevid Dikamona (Platanias/ Grèce), Beranger Itoua (Cara), Baron Kibamba (Cara), Charlevy Mabiala (sans club), Fernand Mayembo (Grenoble/ France), Ravy Tsouka (sans club), Arnold Bouka Moutou (Dijon/ France),Davy Dimitri Bissiki Magnokélé (AC Léopards de Dolisie)

Milieux du terrain : Durel Avounou (Caen/France), Christopher Missilou (Sannois Saint Gratien/France), Yohan Andzouana (Girona/Espagne), Césair Gandzé (AC Léopards de Dolisie), Jordan Massengo (Union Saint Gilloise/Belgique), Prince Oniangué ( Wolverhampton/Angleterre), Delvin Ndinga (Lokomotive Moscou/Russie), Merveil Ndockyt ( Cf Getafe/Espagne), Yves Pambou (DACDunajska Streda/Slovaquie)

Attaquants : Dylan Bahamboula (Dijon/ France),Thievy Bifouma (Osmanlispor/ Turquie), Doré Ferebory (Clermont/ France), Rahavi Kifoueti (Doxa/ Chypre), Dylan Saint Louis (Saint-Etienne/France), Kevin Koubemba (Cska Sofia/ Bulgarie), Davel Mayela ( Laval/ France), Mavis Tchibota (Bnel Yehuda Tel Aviv/ Israel), Juvhel Tsoumou (Ermis/Chypre), Fabrice Nguessi Ondama (Club africain/Tunisie), Matheus Botamba (Tongo football club)