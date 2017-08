Tunisie: Se relancer...

Les dirigeants aghlabides ont cherché à trouver des ressources budgétaires pour solder les arriérés des joueurs. Ils ont repris également les pourparlers avec les responsables de l'EST pour régulariser la situation des nouvelles recrues Kamerji, Sameti et Khémiri. Selon des proches du club, un accord favorable est conclu avec les responsables espérantistes pour le transfert de ces joueurs dans le cadre d'un prêt. Pour leur part, les Aghlabides devront libérer le jeune défenseur Wael Dhouibi en faveur de l'EST. Encore une fois, la JSK doit libérer ses jeunes pour combler son déficit budgétaire.

La mission du technicien français ne sera pas facile cet après-midi face à l'ESM. Et le coach Pascal Janin de confirmer : «J'ai apprécié la bonne prestation du groupe face au SG malgré la défaite. Nous espérons combler certaines lacunes de placement en attaque et en défense. La JSK possède des joueurs talentueux mais en défaillance physique. La trêve du championnat nous permettra de travailler le côté physique. Pour le moment, il est important de retrouver la sérénité lors des deux prochaines journées, à commencer par la rencontre de cet après-midi face à l'ESM».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.