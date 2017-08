Congo-Kinshasa: CHAN 2018 - La RDC joue sa qualification ce samedi contre le Congo

Les Léopards n'ont pas droit à l'erreur ce samedi 19 août face aux Diables Rouges de Congo-Brazzaville, à Kinshasa. C'est en match retour des éliminatoires du CHAN 2018. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score vierge.

Les Léopards de la RDC reçoivent les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, ce samedi 19 août au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est en match retour des éliminatoires de la 5ème édition du championnat d'Afrique des nations « CHAN Kenya - 2018 ».

Après avoir réussi à tenir les Brazzavillois en échec au match aller au complexe sportif de Kintélé, le vendredi 11 août, les Congolais comptent faire le break devant leur public du stade des Martyrs. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge de zéro but partout. Un match qui a été très animé de part et d'autre.

Bien qu'équilibré, les Léopards avaient toute la possibilité de tuer le match. Avec un onze de départ composé de Matampi Ley, Issa Mpeko (C), Ngonda, Bangala ; Bompunga, Gikanji, Miché, Meschak, Kazadi, Bongonga et Makusu, la RDC a manqué le réalisme pour se mettre à l'abri.

Pour le coach Zahera, l'objectif était d'obliger les Brazzavillois de venir chercher la qualification en RDC. Ce qui ne sera pas du tout facile vu la détermination des Léopards et de tout le staff technique. Il faut signaler qu'un match nul avec but qualifierait directement les Diables Rouges à la phase finale de la 5ème édition du CHAN.

Le sélectionneur principal, Mwinyi Zahera a pris en compte toutes les remarques en rapport avec le match aller. L'attaque congolaise devra être décisive et réaliste. La titularisation de Ben Malango de TP Mazembe est souhaitée pour tenter de tuer le match dès l'entame. Dans l'axe central, le duo Bangala et Bompunga avait très bien marché. Le choix de Ngonda et Issama le capitaine, comme des latéraux, permet à la défense congolaise de ne pas trop subir le poids des attaquants brazzavillois.

Attaque irréaliste

Le grand problème des Léopards, c'est au niveau de l'attaque. Il faut signaler qu'il n'y avait pas une bonne complicité entre Makusu, Kazadi et Meschack au match aller. Le double changement opéré par Zahera en montant Munganga et Malango, a redonné un peu du souffle à l'équipe. Le coach pourra descendre un d'eux en titularisant Ben Malango. Ce dernier présente beaucoup de précisions devant le but. Sans doute, il pourra être le sauveur de la RDC devant le public du stade des Martyrs qui est trop exigeant.

Mais attention, les Diables Rouges ne viendront pas en victime expiatoire. L'objectif pour les Diables rouges, c'est d'arracher un match nul avec but afin de valider leur ticket pour le Kenya. Une mission difficile, mais pas impossible.

En cas de qualification, la RDC sera la seule nation d'avoir participé à toutes les cinq éditions du championnat d'Afrique des nations. La RDC a réussi à remporter la première et la quatrième édition. Les Léopards tiennent à tout prix à aller défendre leur titre au Kenya.