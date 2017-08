Congo-Kinshasa: La résistance s'organise

Une stratégie commune pour obtenir le départ du régime de Kinshasa avant la fin de l'année, voilà la motivation du rassemblement de plusieurs mouvements citoyens en région parisienne. Ce énième appel sonne-t-il l'éveil de tout le Congo pour sauver la démocratie en péril ? La question demeure. À l'évidence, l'heure est grave.

Et à l'allure où vont les choses, la République démocratique du Congo peut basculer à tout moment dans un cycle de violence.

C'est quoi donc le message du peuple ? La réponse est connue, mais simplement ignorée. Pourtant, c'est une ignorance voulue et entretenue, qui risque de tourner mal dans une République où l'engagement à réinventer la démocratie s'accroît. Le message du peuple est aussi clair et évident : il n'est plus question d'offrir quelques compromis que ce soit au pouvoir en place avec le chef de l'État qui a terminé son second et dernier mandat depuis le 19 décembre 2016.

Aucun mécanisme ne sera toléré pour passer outre les dispositions constitutionnelles déterminant le nombre de mandats présidentiels. L'Accord de la Saint-Sylvestre qui a permis à l'actuel pouvoir de subsister au-delà du 20 décembre 2016, reste la seule feuille de route à suivre. Nul ne peut y échapper. Le verrou est incontournable...

Avec des stratagèmes et autres combines montés par ceux qui règnent pour gagner du temps, tous, ignorent qu'autant on ne peut perdre le pouvoir de manière définitive, autant on ne peut le conserver définitivement. Une prise de conscience de toutes ces réalités s'impose.

L'organisation de la résistance, dont la flamme est rallumée à partir de Paris, est une nouvelle voie qui définit un prix. C'est le prix de la liberté, le prix du changement, le prix de la consécration de la justice et l'équité sociale, un prix qui se paie...