Cameroun: Affaire BICEC - Les listes des témoins attendues

Après l'identification des accusés et des avocats, les parties devront les présenter au tribunal à la prochaine audience.

Sur les treize personnes poursuivies dans cette affaire, huit sont présentes à la deuxième audience qui s'est ouverte hier jeudi, 17 août 2017 au tribunal de grande instance (Tgi) de Douala-Bonanjo. Pendant la phase d'identification des accusés, l'absence de cinq d'entre eux a été constatée. Sont poursuivis dans cette affaire : Ngando Mbonguè, Ondoa Nkou, Martin Nyamsi, Benoit Ekoka Epoundè, Etindèlè Ebonguè, Mathurin Kamla, Jean Manga Ekoka, Remy Ngué, Josephette Françoise Iboth Jean Pascal Moya, Pascal Rebillard, Pierre Mahé. Et, parmi les absents, Jean Pascal Moya, Pascal Rebillard, Pierre Mahé et deux autres accusés.

Après l'identification des accusés, celle des chefs de file s'en est suivie. Une phase qui a consisté à connaître les avocats et à déterminer les personnes qu'ils défendent. Au total, une dizaine d'avocats sont présentés comme conseils de la défense. Du côté de la Bicec, la défense est assurée par l'actuel bâtonnier, Me Jackson Ngnié Kamga. Peu après, le juge a renvoyé les parties au 21 septembre 2017 pour la présentation des listes des témoins. Chaque partie devra communiquer la sienne à la partie adverse.

Comme à son habitude, cette affaire a drainé une foule immense. On s'en convainc par le nombre d'amis et membres de la famille qui ont fait le déplacement pour réconforter les accusés. Ce qui s'est traduit, à l'arrivée des accusés, par de petits regroupements, chacun faisant son commentaire sur leur état physique. Pour certains, les accusés affichent plutôt bonne mine. Et, à la fin de l'audience, ce sont des accolades et des entretiens avec des connaissances et des proches. On se rappelle que ces accusés sont traduits en justice pour détournement. Il est reproché aux deux ex-Dg des faits de « complicité d'abus de confiance et escroquerie aggravées, complicité de faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce ».

Innocent Ondoa Nkou, ex-Dga ; Benoît Ekoka, ex-expert-comptable, Samuel Ngando Mbonguè, ancien directeur de la comptabilité et de la trésorerie, ainsi que les autres sont écroués à la prison centrale de Douala depuis le 08 août 2016. Ils sont accusés d'un détournement de 50 milliards de Fcfa de la Bicec, filiale du groupe Banque française Bpce, à travers des surfacturations et factures fictives régulièrement payées à des prestataires sur une période de 12 ans.