Angola: Huíla - 125 millions USD investis dans les écoles régionales d'hôtellerie et tourisme

Lubango — Un total de 25 millions de dollars sera investi cette année par le Gouvernement angolais dans la construction de six écoles techniques professionnelles régionales d'hospitalité et tourisme, dans le cadre du programme de formation du personnel du secteur.

Les écoles seront construites dans les provinces de Huíla, Luanda, Huambo, Moxico, Uige et Benguela, a informé vendredi à l'Angop, le directeur général de l'Institut de promotion du tourisme, Eugénio Clemente.

A Huíla, l'école qui sera construite dans la zone du stade Tundavala, à partir de septembre, sera budgétisée à plus de 25 millions de dollars et abritera les étudiants des provinces de Namibe, Cunene et Cuando Cubango.

La province de Huambo accueillera les élèves de Bié et Malange, Moxico, Lunda Norte et Lunda Sul; l'école de Uíge sera fréquentée par des étudiants de Zaire et Cabinda; celle de Luanda accueillera les apprenants de Bengo et Cuanza Norte, tandis que celle Benguela va accueillir les élèves de Cuanza Sul.

L'objectif est de former pour inverser le manque de techniciens spécialisés dans le secteur, relançant l'activité touristique dans le pays. La province de Huila a une école d'hôtellerie et tourisme, située dans le quartier de João de Almeida, à la périphérie de Lubango, qui n'est plus fonctionnelle depuis 2001.