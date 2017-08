Angola: Des cadres angolais nouvellement formés à Cuba prêts à développer le pays

Luanda — Des boursiers angolais nouvellement formés à Cuba ont déclaré jeudi à Luanda qu'ils avaient l'intention de contribuer, avec leurs connaissances, au développement socio-économique du pays, dans les domaines les plus variés.

Parlant à la presse, à l'aéroport international 4 de Fevereiro, après leur retour au pays, de nouveaux techniciens supérieurs de différentes provinces du pays ont dit que l'Angola avait des cadres capables pour son développement.

Selon le docteur Nelsa Caxito, l'engagement du gouvernement dans la formation des cadres devrait porter ses fruits, c'est pourquoi il promet de contribuer à combattre et prévenir les maladies afin de créer une société plus saine.

«Nous avons été formés avec le soutien du gouvernement et nous devons apporter notre contribution au développement du pays. Dans ma région, je veux aider les communautés à combattre et à prévenir les maladies dans le but de réduire les décès dans le pays", a-t-il déclaré.

Pour l'économiste Mauro Manuel, après avoir terminé la formation, il est disponible pour servir le pays.

D'autre part, le président de l'Association des étudiants angolais à Cuba, Venâncio Eduardo, a exprimé sa satisfaction avoir atteint l'objectif, préconisant la nécessité pour les diplômés d'appliquer les connaissances acquises aussi rapidement que possible.

Cuba, dont les citoyens ont versé leur sang dans la conquête et préservation de l'indépendance de l'Angola, continue à former plusieurs centaines de cadres angolais au niveau de licence, maîtrise, et de doctorat, contribuant à combler les lacunes en termes de pénurie de cadres.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 15 novembre 1975, quatre jours après l'indépendance de l'Angola et un an plus tard, ils ont signé l'Accord général de coopération, qui a donné naissance à la Commission bilatérale.