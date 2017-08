Cameroun: Forces de Défense camerounaises - Les Etats-unis saluent le professionnalisme

La scène s'est produite en début de semaine et la victime ne s'en remet pas toujours de s'être… Plus »

Dans les détails, il s'agit de 100 cartables, 100 maillots, 30 ballons, des cahiers, des stylos à bille et des paniers de basketball. Ces dons ont été réceptionnés par Hamadou Hamidou, le maire de la commune de Maroua Ier qui va les remettre aux responsables des quatre établissements bénéficiaires, à savoir, le lycée de Domayo, le lycée classique, le lycée bilingue et le lycée de Kakataré .

«Les forces de sécurité camerounaises sont vraiment professionnelles. Durant leurs trois années de combat contre l'ennemi Boko Haram, elles ont appris beaucoup et ont fait preuve de leur efficacité par leur courage et leur expertise ». Déclaration de S. E. Michael Stephen Hoza, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique arrivé en fin de séjour en terre camerounaise. C'était le 15 août 2017 au camp du 1 er Bataillon d'intervention rapide (BIR) sis à Salak, une banlieue de la ville de Maroua.

