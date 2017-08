Cameroun: La famille de l'ancien ministre Philippe Menye me Mvé se désolidarise de M. Emmanuel Mvé Elemva

De renard des surfaces à charogne ? Quelle ironie ! M. Emmanuel Mvé Elemva ou la trajectoire d'un homme sans foi ni dignité ?

Quand on se substitue à la famille pour faire son marché dans les ministères, ça fait désordre. Avec en plus, des propos désobligeants à l'encontre de la famille, tout particulièrement les enfants du défunt, empreints qui plus est de mépris et de falsification, ultime syncrétisme d'une opération de rapine, l'ancien international est nu.

A quelques jours des obsèques de Philippe MENYE Me MVE, prévue selon des sources bien introduites le Samedi 26 août prochain, toujours pas de Faire-Part ni programme officiel à l'horizon... Situation ubuesque et surprenante. Mais, si on se rappelle que c'est l'ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun affectueusement appelé « attention MVE ! », terreur des terrains du temps de sa splendeur et devenu au fil des années terreur des caisses et autre coffre-fort au point de devenir « attention MVE est là quel scandale se profile encore ? », tant l'homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même enfile toute honte bue, des scandales à la pelle comme d'autres des perles. Un paradoxe inquiétant.

C'est dans ces conditions que jointe au téléphone, la famille de l'ancien Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense décédé le 8 Juillet dernier à Paris des suites de maladie, soucieuse de préserver son intégrité, l'honneur et la mémoire de leur père a tenu à informer l'opinion publique nationale et internationale, ainsi que les autorités gouvernementales en charge de la coordination des actions relatives à l'organisation des obsèques de leur père, frère, grand-père et arrière-grand-père, qu'elle se désolidarise de toutes les actions entreprises en son nom par Monsieur Emmanuel MVE ELEMVA.

Afin qu'aucune querelle d'intérêts inavoués ne dissocie la famille, elle ajoute que sa (Emmanuel Mvé Elemva) « duplicité, ses postures et nombreux mensonges qui trouvent leur source unique dans une volonté acharnée d'assouvir des instincts bassement matériels et financiers, voire politiques, ne sont qu'une imposture et une forfaiture de nature à induire les autorités gouvernementales en erreur ».

La famille Menye, en l'occurrence, n'a qu'un seul désir: celui d'accompagner dignement ce grand serviteur de l'Etat du Cameroun à sa dernière demeure et dans la dignité la plus absolue...

Nous y reviendrons !