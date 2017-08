Cameroun: Un émissaire de Boko Haram arrêté

La scène s'est produite en début de semaine et la victime ne s'en remet pas toujours de s'être… Plus »

«Ces déclarations ne surprennent pas. Nous avons toujours su que ces malfaiteurs bénéficient de la complicité de nos camarades, mais nous n'avions pas de preuves pour accuser qui que ce soit. Il y a parmi nous des gens qui leur permettent d'écouler leurs produits sur nos marchés et les approvisionner en denrées alimentaires et drogues. Abakar est connu de tous à Goumouldi.

C'était aux environs de huit heures du matin qu'il a été interpellé par quatre membres du comité de vigilance : Adja Blama Gola, Talba Wadal, Boukar Zoua et Bakoura, qui veillaient au grain à un poste de contrôle situé à l'entrée de la localité. Il a été repéré par ceux-ci alors qu'il cherchait à s'infiltrer dans le village. Il était à vélo et serpentait entre les arbres dans la brousse dudit village.

Nous l'avons maitrisé et l'avons conduit au camp-militaire de Kérawa, où il est gardé pour exploitation. L'intermédiaire chargé d'écouler leurs produits volés par les terroristes au Cameroun est activement recherché par l'armée» confie Kadi Dié, président du comité de vigilance de Kérawa/Goumouldi. Celui-ci, un certain Abakar, a fondu dans la nature.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.